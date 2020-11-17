В центре российской столицы у храма Христа Спасителя внедорожник Chevrolet Tahoe пробил ограждение Пречистенской набережной и рухнул в Москва-реку. Машина "улетела" на 25 метров от берега, а ее водитель погиб. Об этом сообщили экстренные службы.

По словам очевидцев, машина утонула не сразу - она заполнялась водой в течение 2-3 минут, а водитель даже не пытался выбраться из салона.

Не исключено, что он был без сознания.

На месте происшествия работали правоохранители и спасатели. Уточняется, что тело водителя уже достали из воды, а машина все еще в реке. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее "Страна" писала о том, что в Запорожской области рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с трактором, есть погибший.

Также мы сообщали, что под Житомиром легковушка вылетела на встречку прямо в грузовик, погибли три человека.