В России планируют запустить многоразовую крылатую ракету "Крыло-СВ". Испытательный пуск модели планируется в начале 2023 года.

Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области во вторник, 17 ноября.

Так, работы над проектом ракеты "Крыло-СВ" начались несколько лет назад. В феврале 2020 года стартовала разработка летного демонстратора. Первый полноценный пуск планируется в начале 2023 года. После этого будет принято решение о создании полноценной ракеты.

"Крыло-СВ" является многоразовой крылатой ракетой лёгкого класса. Ракета будет иметь размеры около шести метров в длину и 0,8 метра в диаметре. Демонстратор ракеты будет размером в одну треть от оригинала. Ракета будет перемещаться на скоростях до шести чисел Маха. Пуски планируется проводить с полигона Капустин Яр в сторону Каспийского моря", - рассказали в министерстве.

Также там добавили, что в настоящее время в Королеве на базе Конструкторского бюро химического машиностроения им. Исаева (филиал ГКНПЦ им. Хруничева, входит в "Роскосмос" - Ред.) начала работу лаборатория Фонда перспективных исследований (ФПИ) по разработке двигателя на криогенных компонентах для летно-экспериментального демонстратора многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков "Крыло-СВ" - ракетный двигатель может получить название "Вихрь".

"Предполагается, что после отделения второй ступени, которая продолжит полёт со спутником на борту, первая многоразовая ступень для повторного использования будет возвращаться на космодром на крыльях и с использованием авиационного двигателя", - добавили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, главный исполнителем проекта выступает ЦНИИмаш, он же отвечает за разработку ракеты в целом, пояснили в министерстве.

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