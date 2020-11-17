Сегодня, 17 ноября, вышел первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная", в которых он упомянул Россию, в частности рассказал о своих отношених с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Об этом пишет РИА Новости в Телеграм-канале.

Так, по словам Обамы, Путин походил на "жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной. Он не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но "новая Россия с каждым годом становилась более похожей на старую"

В то же время он отметил, Путин "действовал не только принуждением", а был "по-настоящему популярен".

При этом Медведева Обама счел "технократом, работающим за сценой, без политического профиля и собственной базы избирателей".



Медведев был "хорошо информирован и конструктивен" по финансовому кризису, удивил разрешением США использовать российское небо для военного транзита в Афганистан.

Военные действия в Грузии в 2008 года экс-президент назвал российским вторжением и "знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина", при этом "Путину, похоже, это сошло с рук".

Также Обама отметил, что хотя у России был ядерный арсенал, уступавший только США, у Москвы не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему миру.

Как известно, Барак Обама - 44-й президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс.

Напомним, ранее Обама отреагировал на победу Байдена на президентских выборах в США.

Также мы писали, что сын Трампа сомневается, что Байден честно получил больше голосов, чем Обама на первых выборах.