Барак Обама в Мемуарах рассказал об отношениях с Путиным и Медведевым. Фото: Pixabay

Сегодня, 17 ноября, вышел первый том мемуаров бывшего президента США Барака Обамы "Земля обетованная", в которых он упомянул Россию, в частности рассказал о своих отношених с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Об этом пишет РИА Новости в Телеграм-канале. 

Так, по словам Обамы, Путин походил на "жесткого, воспитанного по законам дворов уличного босса из тех, кто руководили чикагской машиной. Он не хотел вернуть Россию к марксизму-ленинизму, но "новая Россия с каждым годом становилась более похожей на старую"

В то же время он отметил, Путин "действовал не только принуждением", а был "по-настоящему популярен".

При этом Медведева Обама счел "технократом, работающим за сценой, без политического профиля и собственной базы избирателей".

Медведев был "хорошо информирован и конструктивен" по финансовому кризису, удивил разрешением США использовать российское небо для военного транзита в Афганистан.

Военные действия в Грузии в 2008 года экс-президент назвал российским вторжением и "знаком растущей самоуверенности и общей угрожающей позиции Путина", при этом "Путину, похоже, это сошло с рук".

Также Обама отметил, что хотя у России был ядерный арсенал, уступавший только США, у Москвы не было сети союзников и баз, которые позволяли США проецировать военную силу по всему миру.

Как известно, Барак Обама - 44-й президент Соединённых Штатов Америки с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. Лауреат Нобелевской премии мира 2009 года. До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс.

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Напомним, ранее Обама отреагировал на победу Байдена на президентских выборах в США.

Также мы писали, что сын Трампа сомневается, что Байден честно получил больше голосов, чем Обама на первых выборах.

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