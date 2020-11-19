Уже в эту субботу - 21 ноября - Украина будет отмечать седьмую годовщину Евромайдана. Так сложилось, что когда-то многотысячные протесты сегодня вспоминают лишь небольшие группы энтузиастов.

То есть для большинства украинцев "День свободы и достоинства" - это не всенародный праздник. Тем не менее участники тех акций неизменно выходят на улицы и проводят "мини-Майданы".

Правда, в последние годы совсем не те, для кого события Евромайдана стали социальным лифтом и привели к власти. Эта категория обычно либо поздравляет в соцсетях, либо проводит постановочные фотосессии с возложением цветов.

А на площади выходят националисты и радикалы, которые клянут постмайданную власть (в прошлом Порошенко, а сейчас Зеленского), называя ее "режимом внутренней оккупации" и обвиняя в "зраде" или "капитуляции".

"Страна" разбиралась, как участники "Революции достоинства" будут праздновать в этом году. Также интересно, как они соберутся в субботу - день, который Кабмин закрыл на локдаун в рамках карантина выходного дня.

Как будут отмечать националисты

Несколько правых организаций сегодня у Стелы независимости дали пресс-конференцию, где определили формат празднования и заявили, что они - оргкомитет новой годовщины Майдана.

Пришло порядка десяти человек, из них самые известные - глава ОУН Михаила Коханивский и экс-нардеп Игорь Луценко. Ни одного представителя крупных партий, в том числе националистических, вроде "Свободы" или "Нацкорпуса", на Майдане сегодня не было.

Коханивский заявил, что "режим внутренней оккупации не свергнут, с тех пор он только усиливается". И призвал выйти на Майдан снова "против клептократии и господствующего олигархата".

Он заявил, что оргкомитет годовщины Майдана в этом году будет акцентировать протесты на политзаключенных. Поскольку, говорит Коханивский, "после свержения Януковича политических заключенных меньше не стало, а стало больше".

Глава ОУН сказал, что нужно вызволять и "пленников Кремля". И привел интересную информацию. "Есть недавний пример, когда за большие деньги это можно сделать. Я говорю об освобождении нашего добровольца Виталия Маркива".

Он заявил, что деньги были потрачены на адвокатов, а также на "дипломатические усилия и налаживание отношений". "За гораздо меньшие суммы государство бы давно многих людей забрало из плена".

Возвращаясь к формату празднования, Коханивский сказал, что под вопросом установка сцены - денег на это пока нет. "Конечно, мы будем пытаться ставить сцену, это дорого стоит, но мы еще не нашли спонсора. Но если не получится, то нам будет достаточно и этой стелы".

Потом слово взяли другие спикеры. Они ничего по сути празднования не сказали. Но много критиковали текущую ситуацию. Зам Коханивского Андрей Пастушенко даже призвал отменить выборы и демократию.

"Хватит. Навыбирались. Сегодня, если мы сделаем успешный Майдан, лет на десять или на пять закрыть всякие выборы. И только потом передавать власть гражданскому обществу, которое на тот момент уже дозреет провести правильные выборы", - предложил Пастушенко.

В общем, судя по предварительному мероприятию, явка на выходные сколько-нибудь массовой не будет.

Что планируют на официальном уровне

На Майдане, по данным КГГА, есть заявка на акцию с участием около трех тысяч человек, установкой сцены и звукоусиливающей аппаратуры. Три тысячи - это заявленное количество, на деле может быть гораздо меньше. При этом, как заявлял выше глава ОУН, сцена тоже пока под вопросом.

Правда, непонятно, как в мэрии могли согласовать эти мероприятия - учитывая, что Кабмин запретил массовые собрания и ввел на прошлой неделе локдаун выходного дня.

Обычно власть сквозь пальцы смотрела на митинги националистов, которые шли вопреки ограничениям. Однако сегодня ситуация другая - по выходным вынуждены закрываться рестораны, кафе и вообще вся сфера услуг, что уже вызвало серьезное недовольство в стране.

Если на этом фоне будут спокойно собираться "ветераны революции", это вызовет лишь увеличение карантинного саботажа на этих выходных.

Но вернемся к программе празднования. Целый ряд мероприятий на 21 ноября анонсировали недавно Украинский институт нацпамяти и музей истории Майдана.

В субботу они откроют на главной площади страны выставку "Рисованная история Майдана". "В ней представим хронологию событий, топографию Майдана, аудиофайлы с рассказами очевидцев", - рассказал директор музея Игорь Пошивайло.

Также планируется возложение цветов к памятникам и местам гибели активистов Майдана и погибших в АТО, сообщает институт. Тем самым как бы опровергая заявления сторонников Майдана, что протесты и дальнейшая война вообще никак не связаны.

Вот хронология государственных мероприятий, запланированных в Киеве на субботу:

Молебен и возложение цветов с 10:00 до 11:00 состоится у часовни архистратига Михаила и украинских новомучеников УГКЦ на аллее Героев Небесной Сотни, 6. Видимо, там же появится и Владимир Зеленский.

Экскурсии запланированы с 10:00 до 19:00. На Майдане откроют экспозицию "Навстречу свободе". Также можно будет пройти по маршруту "Места Революции Достоинства" в центральной части Киева, а также заказать аудиотур "Майдан. Прогулка".

Основные локации - Михайловская площадь, ул. Институтская, Аллея Героев Небесной сотни, Европейская площадь, Киевская горадминистрация, площадь Независимости, Главпочтамт, ул. Грушевского, Дом профсоюзов.

Также в УИНП призывают пользователей соцсетей участвовать во флешмобе #бути_гидним: под этим хэштегом предлагают делиться воспоминаниями и размышлениями о двух украинских майданах.

Также 21 ноября предлагают повязать на одежду, рюкзак, сумку или автомобиль сине-желтую ленту - по которым с первого дня Евромайдана можно было распознать его сторонников.