Вечером в понедельник, 16 ноября, в Полтаве водитель машины патрульной полиции сбил пешехода. От полученных травм тот скончался в карете скорой помощи. Сейчас Государственное бюро расследований (ГБР) выясняет обстоятельства смертельного ДТП.

Об этом сообщает и публикует фото с места аварии пресс-служба ГБР на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, вечером 16 ноября патрульный за рулем служебного автомобиля "Skoda Rapid", совершил наезд на пешехода, который внезапно выбежал на проезжую часть. Он получил телесные повреждения, которые оказались несовместимыми с жизнью.

Следователи ГБР сразу выехали на место происшествия и обеспечили проведение первоочередных следственных действий.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на машину, за рулем которой был патрульный, назначен ряд специальных экспертиз.

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