В понедельник, 16 ноября, полиция провела обыски у волонтеров АТО - певицы Леси Рой и ее сожителя Сергея Бутко.

Об этом сама Рой сообщила в Facebook.

По ее словам, они проснулись от стука в дверь. В дом зашли около десяти правоохранителей, которые начали проводить обыск.

"Через полтора часа повезли в участок, меня выпустили, его - нет. В чем подозревают - не сказали, кричали: "Где оружие?", увидели в углу покрышки (у хозяина квартиры есть авто, у нас - нет): "О, это вы украли из джипа!". Везли отдельными машинами, по дороге меня прессовали, что на планшете Сергея нашли детскую порнографию", - написала Рой.

Позже она сообщила, что ее отпустили, а Бутко - нет. Оказалось, что в полночь обыск также провели в квартире их товарища, с которым они проводили время 13 ноября.

"Ему следователь сказал: проследили их телефоны, они были рядом с местом, где 13-го нашли труп девушки. Что с Сергея два человека не сводили глаза все время, что нет оружия, мотивов, следов крови - неважно", - сообщила Леся Рой.

Напомним, ранее "Страна" пиала о том, как СБУ втайне от Авакова провела массовые обыски в "Нацкорпусе" и "Азове".

Также сообщалось, что в ходе этих обысков было найдено оружие и наркотики.