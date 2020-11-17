Для Азербайджана неприемлема возможность наделения Нагорного Карабаха особым статусом. Такое заявление сделал глава государства Ильхам Алиев, передает "Интерфакс".

"Ни о каком особом статусе не может быть и речи. Есть единый Азербайджан - многонациональный и многоконфессиональный. Все граждане Азербайджана, представляющие различные народы и религии, живут в условиях мира и добрососедства. Армянский народ тоже будет жить в этих условиях", - сказал Алиев и добавил, что конфликт в Карабахе перешел в фазу политического урегулирования.

Напомним, главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. В регион направлены российские военные. Часть армянских граждан восприняли подписание договора как капитуляцию и вышли на акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Согласно соглашению, Агдамский район возвращается Азербайджану до 20 ноября. До 15 ноября Армения возвращает Кельбаджарский район, а до 1 декабря - Лачинский район.

Ранее "Страна" писала о том, что армяне Нагорного Карабаха покидают села и поджигают дома, чтобы они не достались Азербайджану.

Также мы сообщали, что Пашинян раскрыл детали стратегических ошибок Еревана в Нагорном Карабахе.