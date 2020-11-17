Джо Байден после победы на президентских выборах в США намерен ввести новые жесткие санкции против российского газопровода "Северный поток-2". О них могут объявить уже в январе 2021 года.

Об этом пишет немецкое издание Bild.

"В самой крупной германо-американской точке споров, а именно о российском газопроводе "Северный поток-2" через Балтийское море, Джо Байден в следующие несколько месяцев снова ужесточит позицию, чтобы окончательно обанкротить престижный проект Кремля - включая почти три миллиарда евро немецких инвестиций и неограниченную поддержку со стороны федерального правительства", - сообщает издание.

Уточняется, что нормы, содержащиеся в законопроекте об оборонном бюджете США на 2021 год, предусматривают санкции, направленные на страховые и сертификационные компании, которые решат принять участие в реализации российского проекта "Северный поток-2".

Европейские газовые эксперты считают, что новые американские санкции "не только оттянут строительство" газопровода, а даже и остановят его, несмотря на то, что 95% труб уже уложены.

По данным издания, члены Палаты представителей и Сената Конгресса США достигли договоренности о включении дополнительных санкций против обходного российского газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета США на 2021 год.

Также отмечается, что Байден еще в 2016 году первым из высокопоставленных чиновников США осудил российский проект.

Напомним, в декабре 2019 года Конгресс США ввел санкции, направленные на услуги по прокладке труб для "Северного потока-2" на большой глубине. В результате швейцарская компания, которая занималась строительством газопровода, мгновенно остановила работы. Но Россия не оставляла попытки найти альтернативное судно для завершения строительства.

Также мы писали, что "Северный поток-2" вышел на финишную прямую.