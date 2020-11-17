Во вторник, 17 ноября, Верховная Рада приняла решение продолжить сегодняшнее заседание до рассмотрения всех пунктов повестки дня.

Соответствующее предложение подал руководитель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. "За" проголосовали 262 депутата.

Таким образом, сегодняшнее заседание будет продолжиться до рассмотрения законопроекта №3651-д, который был принят в первом чтении 3 ноября. Перед ним в повестке - проект постановления о рекомендации Кабмину отменить карантин выходного дня и проекты законов №3853-1(2) и №3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, принять которые требуют ФОПы.

Сейчас в Раде объявлен перерыв до 12:30. Но по состоянию на 13.30 нардепы так и не вернулись в зал.

Напомним, 17 ноября под Радой собрались предприниматели и ФОПы, между ними и полицией начались потасовки.

Также мы писали, что сегодня Денис Шмыгаль в Раде заявил, что альтернатива карантину полный локдаун на 21 день.