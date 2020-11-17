Даниил Гетманцев, нардеп от "Слуги народа" и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов уверен, что в Украине нужно вводить полный локдаун на несколько недель.

Об этом он заявил в комментарии "Стране".

"Когда речь идёт про жизни миллионов людей, мы не должны даже говорить про отмену карантина. Я не буду голосовать за отмену карантина выходного дня. Это решение принимал Кабмин, мы не должны его отменять, это может вызвать множество противоречий между парламентом и Кабмином. Также Кабинет министров несёт политическую ответственность за своё решение. Полный локдаун это более справедливо и эффективно, как с точки зрения медицины, так и со стороны финансов. Во время полного локдауна правительство может помочь бизнесу, как это было во время первого локдауна", - уверен Гетманцев.

Также Гетманцев прокомментировал многочисленную акцию протеста предпринимателей под стенами ВР, которые требуют принят законопроекты №3853-1(2), 3993, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчётности.

"Мы вчера на Комитете разработали законопроект, которым предлагаем отсрочить ведение регистраторов расчетных операций (РРО) для всех физических лиц предпринимателей, кроме рисковых групп, а это торговля в интернете, торговля ювелирными изделиями, медицинскими средствами, электроникой. Как можно требовать отмены РРО для продажи лекарств. Это насколько нужно любить контрабанду. Насколько нужно любить контрафакт, чтобы требовать отменить фискализацию для электронных изделий", - заявил Гетманцев.

В свою очередь Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа", в кулуарах Рады заявила, что будет голосовать за отмену карантина выходного дня. Также Ирина отметила, что выступление премьера Шмыгаля в Раде ее не убедило.

"Нет, он меня не убедил, и я понимаю, что он не убедил и общество. Это самое главное. Люди не понимают, что дадут такие меры, так как нет просчитанной модели, которая говорила бы о другом. А есть модель, когда действительно можно пойти на локдаун, и мы были таким примером. В начале этого года. Да, критиковали, да, было тяжело, но мы сдержали ситуацию. А сейчас одни фирмы работают, также есть рестораны, которые работают. Люди не верят. Есть местные главы, которые позволяют себе бросить вызов центральной власти. Это неправильно", - заявила Верещук.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Раде заявил, что альтернатива карантину полный локдаун на 21 день.

Отметим, что 16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 о рекомендации Кабмину отменить карантин выходного дня.