Армия обороны непризнанного Нагорного Карабаха опровергла сообщения в соцсетях о якобы атаке со стороны Азербайджана и окружения карабахских военных, отметив, что это полная дезинформация.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице карабахской армии в Facebook.

"Распространенная в социальных сетях информация о том, что якобы азербайджанские силы предприняли атаку на высоту Урьян и в окружении оказались 200 военнослужащих Армии обороны на участке Гушчуллар является абсолютной дезинформацией. Режим прекращения огня продолжает сохраняться. Призываем следить лишь за официальной информацией", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что Армия обороны перешла к своей обычной деятельности, привлекая необходимые силы и средства для выполнения поставленных задач.

В местах постоянной дислокации осуществляются плановые мероприятия.

Напомним, 10 ноября главы России, Азербайджана и Армении Владимир Путин, Ильхам Алиев и Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Согласно заявлению, Армения и Азербайджан останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходят под контроль Баку, стороны проводят обмен пленными, вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора, соединяющего Карабах с Арменией, размещаются российские миротворцы.

Как сообщалось, Путин рассказал, что сам писал соглашение по Нагорному Карабаху.