Утром во вторник, 17 ноября, в Житомирской области произошло смертельное ДТП. Легковой автомобиль Skoda Fabia выехал на встречку и лоб в лоб влетел в грузовик Scania.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Житомирской области.

Трагедия произошла около 07:30 на участке дороги "Киев - Чоп" вблизи села Свитын Житомирского района. По предварительной информации, 18-летний житель Львовской области за рулем Skoda Fabia ехал в сторону столицы. Он выехал на встречку, что и стало причиной лобового столкновения с грузовиком Scania, за рулем которого был 42-летний киевлянин. В результате аварии погибли 3 человека: водитель легковушки и двое его пассажиров, их лица устанавливаются.

Информация об аварии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК. Продолжается выяснение всех причин и обстоятельств смертельного ДТП.

Напомним, ранее мы писали о том, как под Житомиром фура устроила пробку на трассе "Киев - Чоп".

Также мы публиковали фото масштабной аварии под Житомиром, которая унесла жизни четырех человек.