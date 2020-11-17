В воскресенье, 16 ноября, Центральная избирательная комиссия завершила формирование нового состава Броварской городской территориальной избирательной комиссии Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Решение принято в связи с тем, что суд досрочно прекратил полномочия всего состава указанной комиссии и обязал новый состав этой избирательной комиссии провести повторные выборы депутатов Броварского городского совета и Броварского городского головы", - говорится в сообщении.

В новый состав ТИК включили 18 человек. Кроме того, комиссия обязала Броварскую ТИК привести свою деятельность и решения в соответствие с постановлением о проведении повторных выборов депутатов Броварского городского совета и мэра города.

Напомним, 6 ноября Броварская городская ТИК установила результаты выборов и объявила повторное голосование на выборах мэра, поскольку ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

По информации ЦИК, действующий глава города Игорь Сапожко (партия "Команда Игоря Сапожко - Единство") получил поддержку 13 798 избирателей (44,07%). На втором месте - выдвиженец от партии "Слуга народа" Дмитрий Ратников (4 186 голосов, или 13,37%).

9 ноября в Киевском окружном админсуде признали, что выборы городского головы и депутатов горсовета Броварской территориальной общины не состоялись и обязали ТИК провести повторные выборы.

Ранее мы писали, что в четырех областях Украины пройдут повторные местные выборы. Они состоятся уже в 2021 году.

Также сообщалось, что "Слуги народа" проиграли выборы мэра в Украинке.