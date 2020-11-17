Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украину поступят первые дозы вакцины от коронавируса.

Об этом он заявил во время заседания Верховной Рады во вторник, 17 ноября. "Страна" ведет онлайн-трансляцию.

"Ожидаем, что приблизительно восемь миллионов доз Украина сможет получить уже во втором квартале следующего года", - сказал премьер.

Правда, Шмыгаль уточнил, что пока твердых договоренностей нет.

Он заявил, что правительство ведет переговоры по закупке "надежных и проверенных" американских вакцин Pfizer и Moderna.

Ранее мы писали, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, Украина не получит вакцину от коронавируса раньше марта-2021 года.

Также рассказывали, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко говорил, что Украина сможет закупить вакцину от Covid-19 по специальной цене. Речь идет о закупке как минимум 8 миллионов доз.