Во вторник, 17 ноября, в Москве проходит церемония прощания со знаменитым киноактером, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер в ночь на 14 ноября на 86 году жизни.

Соответствующее фото и видео публикует Telegram-канал РИА "Новости".

Так, гражданская панихида проходит с 12:00 до 14:00 (11:00-13:00 по киевскому времени - Ред.) в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.

Простится с актером пришли его коллеги, друзья, родные и поклонников творчества.

В холле театра установлен портрет Джигарханяна в окружении венков от друзей и коллег, в частности от коллективов Московского драматического театра, театра Маяковского, театра Олега Табакова, "Ленкома", от председателя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина и многих других.



Гроб с телом артиста установлен на сцене театра. Звучит музыка, на экране показывают фотографии актера.

Армен Джигарханян - легендарный актер советского периода. Одна из его главных ролей - Горбатый из "Места встречи изменить нельзя". Также Джигарханян озвучил волка из культового мультфильма "Жил был пес" ("Ты давай, заходи, если что").

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