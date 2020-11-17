Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, выступая в Раде в ходе заседания 17 ноября, заявил, что карантин выходного дня позволил снизить активность граждан в больших городах на 18% в субботу и на 27% в воскресенье.

"Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов... Если карантин выходного дня мы с вами не будем обеспечивать, то порог в 20 тысяч заболевших мы перейдем уже через две недели", - заявил премьер.

По словам Шмыгаля, альтернатива карантину выходного дня - полный локдаун на три недели. Также он сообщил, что цель карантина выходного дня - выйти на "плато" в 12-13 тысяч заболевших в сутки.

Напомним, 16 ноября в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4381 о рекомендации Кабмину отменить карантин выходного дня.

Кроме того, сообщалось, что часть "слуг народа" готова поддержать отмену карантина выходного дня.

А по словам главы Минздрава Степанова, Украину ждет до 30 тысяч заражений коронавирусом в день, если отменить карантин.