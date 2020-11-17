Во время сегодняшнего заседания Верховной Рады Украины народные депутаты проголосовали за то, чтобы работать в онлайн-режиме. Соответствующее решение поддержали 282 народных избранника.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию заседания во вторник, 17 ноября.

Так, нардепы приняли решение с 18 по 20 ноября работать в Комитетах, комиссиях, фракциях и группах. В случае необходимости, народные депутаты соберутся на внеочередное заседание.

Напомним, сегодня на заседании также Рада может отменить карантин выходного дня. По словам представителя "Слуги народа" Александра Корниенко, они поддерживают рассмотрение постановлений, касающихся карантина, но еще будут определяться, как голосовать.

Также мы писали, что депутаты будут принимать доработанный законопроект №4313-д в последней редакции от 16 ноября. Согласно ему, обязательное введение Регистраторов расчетных операций (РРО) откладывается на год, но не для всех категорий бизнеса.