Спустя почти год, правоохранители задержали троих подозреваемых, которые в Дрездене ограбили знаменитый музей "Зеленый свод", где хранятся драгоценности и предметы искусства. Они вынесли в 2019 году сокровищ примерно на миллиард евро.

Об этом сообщает Tagesschau во вторник, 17 ноября.

Злоумышленников поймали в столице Германии - Берлине.

"Почти через год после грандиозной кражи произведений искусства в "Зеленом своде" в Дрездене полиция арестовала утром 17 ноября в Берлине трех подозреваемых", - говорится в сообщении.

По словам прокурора Дрездена, задержанные обвиняются в двух эпизодах групповых краж и поджогов. Задержанные являются гражданами Германии и должны предстать перед следственным судьей сегодня же.

По данным правоохранителей и прокуратуры, в масштабной операции, связанной с задержанием подозреваемых, было задействовано более 1 600 сотрудников полиции. На данный момент проходят обыски в 18 зданиях, в том числе 10 квартирах, гаражах и транспортных средствах.

"В центре внимания операции поиск украденных произведений искусства и возможных доказательств, таких как носители информации, одежда и инструменты", - сообщила полиция Саксонии.

Ранее мы писали, что в прошлом году в Берлине ограбили музей, посвященный работе тайной полиции бывшей Германской Демократической Республики - Штази.

Также рассказывали, как в Одессе дважды за выходные ограбили один и тот же музей.