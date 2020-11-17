Во вторник, 17 ноября, в российском городе Хабаровск совершил экстренную посадку военный самолет "Геркулес" С-130 из Бангладеш, совершающий рейс в Магадан. Это произошло из-за проблем с шасси. По предварительным данным, никто не пострадал.

Об этом со ссылкой на свой источник сообщает "Интерфакс".

"Самолет С-130 ВВС Бангладеш выполнял рейс в Магадан. Однако после вылета из Хабаровска командир доложил о проблемах с шасси и запросил экстренное возвращение на аэродром вылета. Самолет удалось благополучно посадить", - сказал собеседник добавив, что штатные службы аэропорта сработали слаженно, помощь не потребовалась.

Пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры также подтвердила факт инцидента и сообщила, что ранее этот самолет уже совершал аварийную посадку в аэропорту Хабаровска.

"5 ноября борт вынужденно приземлился в Хабаровске из-за технической неисправности. Для ремонта воздушного судна прибыл второй самолет с бригадой иностранных рабочих, которые и занимались ремонтом", - сказали в пресс-службе.

Локхид C-130 "Геркулес" - военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Основной военно-транспортный самолет США, стран НАТО и ряда других государств. На 2014 год являлся самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире.

Ранее мы писали, что в Одессе совершил аварийную посадку военный самолет США, у которого отказал двигатель.

Также рассказывали, как прошлой осенью в районе военно-тренировочной авиабазы Вэнс в штате Оклахома потерпел катастрофу тренировочный сверхзвуковой самолет ВВС США Northrop T-38 Talon.