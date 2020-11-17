В американском штате Джорджия, где вручную пересчитают около 5 миллионов заполненных на президентских выборах бюллетеней, обнаружили около 2 600 неучтенных голосов.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

Бюллетени, которые не учли при первом подсчете, нашли в округе Флойд. По словам госсекретаря штата Брэда Раффенспергера, ответственные лица забыли загрузить эти данные с карты памяти в автомате, который осуществляет сканирование бюллетеней.

Впрочем, обнаруженные бюллетени, вероятнее всего, никак не меняют соотношение между кандидатами в президенты США. Разрыв в Джорджии между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет около 14 000 голосов. В офисе Раффенспергера сообщили, что найденные 2600 голосов добавили Трампу 800, но Байден все равно остается впереди.

После инцидента главного ответственного округа Флойд призывают уйти в отставку.

Напомним, Трамп призвал остановить пересчет голосов в Джорджии и начать сверять подписи на бюллетенях.

Также мы писали, что Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым.