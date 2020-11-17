В Киеве вслед за восточными областями, Сумами и Харьковом выпал первый снег. Для кого-то белые хлопья стали полной неожиданностью (не все водители "переобулись" в зимнюю резину), а другие с нетерпением ожидали, когда город укроет белым покрывалом.

Первый снег приносит мимолетную радость, которой многие спешат поделиться друг с другом, отправляя забавные картинки и анимированные открытки с первым снегом.

Собрали самые популярные запросы о первом снеге, которые украинцы ищут в сети. Это и открытки, и пожелания, а также песни и сериалы о снеге.

Картинки и открытки с первым снегом

Пусть первый снег принесет чудо и сказку!

В Киеве сегодня снег начал зимний свой разбег!

Назло синоптикам, которые говорят, что этой зимой снега не будет, он взял и выпал в ноябре!

С первым снегом! Пусть всегда будет тепло и уютно дома, когда за окном непогода и стужа!

Выгляни скорей в окно - там кружится белый снег,

Пусть наладятся дела, зазвучит веселый смех!

... Преддверие зимы. Но все же...

Еще не стылая земля.

И снег растает весь, быть может,

Нам снова радость подаря...

(отрывок из стихотворения "Первый снег" Наталии Базалицкой)

В красивом парке все белым-бело

Мечтательно снежинки пролетают

Деревья разукрасив в серебро

Они упав не землю быстро тают (@Лотта)

Ноябрь ушёл, я этому так рада!

Прощай унылых сумерек печаль!

Зима встречает легким снегопадом

И прошлого практически не жаль.

Уйдут в былое серые рассветы

И суета приглаженных страстей,

И будет свет! И будет много света

От новогодних радужных огней!

И будет мир! И в этом новом мире

Родится суперновый человек…

...А я, в своей простуженной квартире,

Который год пишу про первый снег. (Яна Луцкевич)

На сонный город выпал первый снег

Кружит метель поземкою по крыше.

Снежинок стаи поднимая вверх,

Уныло ветер провода колышет.

Ночь на дворе и все белым-бело

Снежным ковром укрылись тротуары.

Как быстро город снегом замело

И парки, и дороги, и бульвары.

А люди спят, цветные видят сны,

Обняв в надеждах теплые подушки.

А снег кружит в объятьях тишины,

Плавно ложится елям на макушки

На сонный город выпал первый снег

Он обладает колдовством незримым.

А люди спят и каждый человек

Во сне мечтает кем-то быть любимым (@Лотта)

Первый снег был щедрым очень,

Только сил не рассчитал.

В город к нам пришел он ночью,

А к утру уснул, устал.

Все деревья в парке старом

Охраняли первый сон.

И, казалось, что недаром

Выбрал это место он.

Даже ветер не решился

Здесь нарушить тишину,

Пригляделся, покружился

И умчался в вышину.

(Стих Надежды Вороновой)

Кино о снеге

В числе кинолент в интернете лидирует новинка Netflix мая этого года - фантастический сериал "Сквозь снег" (вышло уже 2 сезона), который рассказывает о людях, сумевших выжить после техногенной катастрофы, ставшей началом нового ледникового периода. Земляне поделены на классы, которые находятся внутри движущегося поезда.

Одни обеспечивают жизнедеятельность локомотива, другие живут в люкс-апартаментах, ни в чем себе не отказывая, как и прежде. Снаружи температура ниже 100 градусов по Цельсию. Найдется ли герой, способный сломать систему, станет известно только зрителям сериала.

Еще один фильм, который ищут украинцы в сети - это "Пусть идет снег" (Let It Snow с анг.). Это американская рождественская романтическая комедия 2019 года Люка Снеллина, выпущенная компанией Netflix.

Картины с первым снегом

Помимо фильмов среди запросов в Интернете также лидирует картина советского художника Аркадия Пластова "Первый снег".

На картине можно увидеть деревенских детей, которые вышли из дома на крыльцо, чтобы полюбоваться снегом. Они наспех выскочили во двор, набросив на себя лишь валенки. Девочка стоит в одном платье, а голову покрыла платком. Мальчик - в шапке и тулупе.

Лица детей восторженные, они улыбаются. Это начало зимы, потому что береза еще не сбросила всех листьев и в палисаднике есть некоторые зеленые растения.

На заднем плане виднеется мужчина, убирающий сено. Рядом с ним лошадь. По двору важно разгуливает галка. Но ребятня прикована взглядом к белым хлопьям, которые мгновенно преображают все вокруг. Мгновение замирает и делает из самого обычного снега праздник, который нужно только суметь заметить, как это сделали дети на картине.

Песни о снеге

В числе клипов и песен в запросах лидирует Ева Польна "Снег", который набрал свыше 3 млн просмотров. Также слушают "Первый снег" Эмина, Глюк`ozа "Снег идет", "Снег" Земфиры, Ирины Билык и Николая Носкова.

Ева Польна "Снег".

Эмин "Первый снег".

Глюкоза "Снег идет".

Земфира "Снег".

Ирина Билык "Снег".

Николай Носков "Снег".