Несмотря на попытки убрать из Facebook пропаганду украинских ультраправых групп, связанных с "Азовом" и "Нацкорпусом", они продолжают вести свою деятельность в соцсети.

Об этом в колонке для издания Buzzfeed пишет журналист-расследователь Кристофер Миллер.

"Ультраправая группа, связанная с американскими сторонниками превосходства белой расы, использует Facebook для вербовки новых членов, организации насилия и распространения ультраправой идеологии по всему миру. Хотя более года назад Facebook заблокировал на своих страницах движение "Азов" и его лидеров", - пишет Миллер.

Как утверждает журналист, Facebook продолжает получать прибыль от рекламы, размещенной людьми, близкими к "Азову". Последние рекламные посты выходили в понедельник, 16 ноября. А с июля "Азов" открыл около десятка новых страниц в Facebook.

Это делается не напрямую от организации, а с аккаунтов частных лиц. Так, например, пользователь Алла Засядко разместила в ФБ 82 рекламных объявления за 3726 долларов.

Многие из этих объявлений призывали к уличным протестам против украинских властей. Один из рекламных роликов призывает детей записываться на курсы патриотической молодежи. "Подобные курсы включают обучение обращению с огнестрельным оружием", - предупреждает Миллер.

Представитель Facebook заявил в комментарии BuzzFeed, что "Азов" по-прежнему заблокирован в соцсети. "Мы удаляем контент, который хвалит или поддерживает их, если мы о нем узнаём", - заявили в компании.

Однако на момент публикации материала страница "Национального корпуса" в Facebook все еще была активна.

Издание напоминает, что в США Facebook критиковали за размещение страниц ультраправых организаций в ходе выступлений BLM.

А в Украине, как уже детально рассказывала "Страна", эту соцсеть модерируют также симпатики правых. Детальнее об этом - в материале Facebook и нацисты. Как и почему цензоры соцсети блокируют критику ультраправых в Украине.

Как пишет Buzzfeed, Facebook заблокировал страницы "Азова" в апреле 2019 года. Компания удалила несколько страниц, связанных с группой, в том числе те, которыми управляют ее высокопоставленные члены. Но с 16 июля группа ведет новую страницу "Национальный корпус". Страница не пытается скрыть свою принадлежность к "Азову" - там открыто обсуждается деятельность и руководителей полка, есть ссылки на веб-сайты и электронную почту "Азова", а также размещаются фотографии участников в форме на митингах и маршах с факелами.

"В Facebook не могут не знать, что движение "Азов" опасно. После серии жестоких нападений на ромов и представителей ЛГБТ по всей Украине членами "Национального корпуса" и его военизированного уличного крыла Госдепартамент США назвал "Нацкорпус" "Азова" "националистической группой ненависти"", - напоминает издание.

"В последние пару лет участники групп, связанных с Азовом, применяли насилие в отношении уязвимых групп в украинском обществе и угрожали госслужащим, а социальные сети служили важным инструментом для организации этих действий и распространения их результатов", - сказал изданию Мэтью Шааф, который возглавляет украинский офис правозащитной группы Freedom House.