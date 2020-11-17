Сегодня в Москве простятся с Арменом Джигарханяном
Во вторник, 17 ноября, в Москве состоится прощание и похороны со знаменитым киноактером, народным артистом СССР Арменом Джигарханяном, который умер в ночь на 14 ноября в возрасте 85 лет.
Об этом пишет ТАСС.
Гражданская панихида будет проходить с 12:00 до 14:00 (11:00-13:00 по киевскому времени - Ред.) в Московском драматическом театре, которым руководил Джигарханян.
Официальный представитель актера Артур Согомонян призвал поклонников не приезжать к самому началу панихиды, чтобы не толпиться и соблюдать санитарную дистанцию. Армена Джигарханяна похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с могилой дочери.
Напомним, окружение Джигарханяна называет причиной смерти актера отказ почек.
Также мы писали о том, что единственным наследником знаменитого российского актера Армена Джигарханяна является его приемный сын Степан.