Во вторник, 17 ноября, в Ереване проходит заседание армянского парламента. После подписания Москвой, Баку и Ереваном трехстороннего соглашения о перемирии оппозиция продолжает требовать отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который между тем не собирается покидать свою должность.

Также на заседании требуют отменить военное положение, которое ввели в стране 27 сентября.

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Сегодня в этом зале заседаний должен обсуждаться лишь один вопрос - отмена военного положения и отставка Никола Пашиняна, другой вопрос мы обсуждать не имеем морального права", - заявила член оппозиционной партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян.

Напомним, ранее президент Армении потребовал отставки Пашиняна.

Также мы писали о том, что на прошлой неделе парламент Армении не смог собраться, чтобы отправить в отставку премьер-министра.