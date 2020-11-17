Глава Минздрава Украины Максим Степанов, который сейчас болеет Covid-19, получил в октябре зарплату в размере 72 700 гривен. Заработная плата его заместителей составила от 48 000 до 100 000 гривен.

Об этом со ссылкой на данные Министерства здравоохранения пишут "Украинские новости".

Так, Степанову в октябре было начислено 72 774 гривны. Из них должностной оклад за 20 рабочих дней составил 51 662 гривны, надбавка за работу с содержащими тайну документами - 7 749 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн - 10 332 гривны, командировочные - 3 031 гривну.

Зарплата первого заместителя министра Ирины Садовьяк составила 48 086 гривен, заместителей Ирины Микичак - 100 350 гривен, Виктора Ляшко - 53 458 гривен, Игоря Иващенко - 48 821 гривну, Светланы Шаталовой - 48 821 гривну, Ярослава Кучера - 48 821 гривну, госсекретаря Инны Солодкой - 95 060 гривен.

Напомним, заразившийся коронавирусом Степанов пообещал стать ковид-блогером и отчитываться о лечении каждый день.

Также мы писали о том, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что откажется от должности депутата областного совета Одесской области ради нынешней должности министра здравоохранения.