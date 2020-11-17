В городе Счастье Луганской области около линии разграничения перестало вещать украинское военное радио "Армия FM", а на его частотах появилось подконтрольное "ЛНР" радио "Комбат FM".

Об этом сообщила главный редактор радио "Армия FM" Ирина Сампан в Facebook.

"В районе Счастья на наших частотах запустили эленеровское "военное" радио и обещают поднимать боевой дух всем, у кого он упал", - пишет Сампан.

Позже она уточнила, что "забить" украинское военное радио в Счастье было несложно, поскольку вещание на этот город шло через Бахмутовку - населенный пункт в 25 километрах.

Радио "Комбат FM" начало вещание 11 ноября.

В "гостедарадиокомпании ЛНР" заявляли, что новая радиостанция будет "направлена на повышение боевого духа жителей ЛНР, в том числе проживающих на подконтрольных Киеву территориях".

Ранее мы рассказывали о телеканале "Дом", который Украина запустила для неподконтрольных территорий. Там ведется пропаганда против "ЛНР" и "ДНР" и рассказываются только положительные новости о происходящем в Украине.

Также недавно в эфире радио НВ экс-кандидат в мэры Киева Сергей Притула попал в антисемитский скандал.