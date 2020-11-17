В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 11 968 человек, вчера Covid-19 обнаружили у 516 детей и 565 медработников. Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве (+1 143), Днепропетровской (+808), Одесской (+761), Черкасской (+755) и Запорожской (+734) областях.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".

Из 557 657 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, зафиксированных в Украине, 9 856 оказались летальными (+159). Выздоровели уже 250 983 пациентов с Covid-19 (+6 786).

Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 17 ноября:

Киев - 52 642 (+1 143)

Винницкая область - 14 103 (+155)

Волынская область - 19 297 (+361)

Днепропетровская область - 22 877 (+808)

Донецкая область - 17 713 (+512)

Житомирская область - 23 447 (+600)

Закарпатская область - 19 826 (+267)

Запорожская область - 20 025 (+734)

Ивано-Франковская область - 28 972 (+532)

Киевская область - 25 787 (+646)

Кировоградская область - 3 753 (+43)

Луганская область - 5 215 (+46)

Львовская область - 37 970 (+504)

Николаевская область - 12 998 (+365)

Одесская область - 34 176 (+761)

Полтавская область - 15 884 (+622)

Ровенская область - 25 596 (+386)

Сумская область - 18 903 (+579)

Тернопольская область - 23 938 (+181)

Харьковская область область - 48 586 (+407)

Херсонская область - 7 357 (+231)

Хмельницкая область - 23 547 (+411)

Черкасская область - 14 233 (+755)

Черновицкая область - 28 692 (+356)

Черниговская область - 12 120 (+563)

Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украину ждет до 30 тысяч заражений коронавирусом в день, если отменить карантин.

Также мы писали о том, что уже больше 54 миллионов человек в мире переболели коронавирусом.