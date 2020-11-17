Минздрав показал статистику распространения Covid-19 по регионам Украины на 17 ноября
В Украине, где число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 11 968 человек, вчера Covid-19 обнаружили у 516 детей и 565 медработников. Больше всего новых случаев инфицирования зарегистрировали в Киеве (+1 143), Днепропетровской (+808), Одесской (+761), Черкасской (+755) и Запорожской (+734) областях.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой Минздрава в Telegram-канале "Коронавирус инфо".
Из 557 657 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, зафиксированных в Украине, 9 856 оказались летальными (+159). Выздоровели уже 250 983 пациентов с Covid-19 (+6 786).
Статистика распространения коронавируса в регионах Украины на 17 ноября:
Киев - 52 642 (+1 143)
Винницкая область - 14 103 (+155)
Волынская область - 19 297 (+361)
Днепропетровская область - 22 877 (+808)
Донецкая область - 17 713 (+512)
Житомирская область - 23 447 (+600)
Закарпатская область - 19 826 (+267)
Запорожская область - 20 025 (+734)
Ивано-Франковская область - 28 972 (+532)
Киевская область - 25 787 (+646)
Кировоградская область - 3 753 (+43)
Луганская область - 5 215 (+46)
Львовская область - 37 970 (+504)
Николаевская область - 12 998 (+365)
Одесская область - 34 176 (+761)
Полтавская область - 15 884 (+622)
Ровенская область - 25 596 (+386)
Сумская область - 18 903 (+579)
Тернопольская область - 23 938 (+181)
Харьковская область область - 48 586 (+407)
Херсонская область - 7 357 (+231)
Хмельницкая область - 23 547 (+411)
Черкасская область - 14 233 (+755)
Черновицкая область - 28 692 (+356)
Черниговская область - 12 120 (+563)
Напомним, недавно глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украину ждет до 30 тысяч заражений коронавирусом в день, если отменить карантин.
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