Во Франции радиостанция Radio France Internationale ошибочно опубликовала некрологи живых знаменитых личностей. В список вошли королева Великобритании Елизавета II, бразильский футболист Пеле, французская актриса Брижит Бардо и другие знаменитости.

Об этом пишет BBC.

Также в список вошли американский киноактер, кинорежиссер, композитор Клинт Иствуд, французский бизнесмен Бернар Тапи, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, бывший президент США Джимми Картер и бывший кубинский лидер и глава компартии Кубы Рауль Кастро. Все они в настоящее время живы.

На радиостанции заявили, что "около сотни черновиков статей были опубликованы по ошибке" - не только на собственном портале радио, но и на партнерских сайтах, включая Google и Yahoo.

Вещатель извинился после публикации некрологов живых людей и заявил, что к публикации привели "технические проблемы".

"Мы приносим свои извинения всем, кого это касается, и тем, кто следит за нами и доверяет нам", - заявила телеведущая RFI.

Вещательные организации и средства массовой информации часто готовят некрологи, чтобы сразу же опубликовать их после объявления о смерти. Согласно заявлению, проблема возникла, когда RFI переводил свой веб-сайт в другую систему управления контентом.

Напомним, британский журналист рассказал, как писал некролог о Борисе Джонсоне, когда тот заболел Covid-19.

Также мы сообщали, что композитор сам написал некролог о своей смерти и попросил не плакать по нему.