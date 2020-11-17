По состоянию на утро вторника, 17 ноября, в Украине подтвердились 11 968 новых случая заражения коронавирусом.

Напомним, что предыдущий антирекорд был отмечен в субботу, 14 ноября, когда за сутки в стране было выявлено 12 524 зараженных.

Добавим, что вчера, 16 ноября, в стране было выявлено за сутки 9 832 новых зараженных.

О новых жертвах Covid-19 сообщает Телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Общее число заболевших на сегодняшний день таким образом достигло отметки в 557 657 человек. Выздоровели за последние 24 часа 6 786 пациентов. Умерли за сутки 159 человек. Госпитализировано 1 610 человек.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Киеве (1 143 человека), Запорожской области (734), Днепропетровской области (808), Черкасской области (755) и Одесской области (761).

Напомним, что Украину ждет до 30 тысяч заражений коронавирусом в день, если отменить карантин. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Также мы рассказывали, что в Раде хотят заставить "Укрнафту" вернуть 9 миллиардов долгов и направить их в коронавирусный фонд.