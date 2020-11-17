В России продолжается шумиха вокруг секс-видео капитана сборной и питерского "Зенита" Артема Дзюбы, которое шантажисты выложили в сеть, не получив от игрока 5 миллионов долларов.

Знаменитая экс-балерина Большого театра Анастасия Волочкова, защищая Артема Дзюбу расплакалась в программе "Прямой эфир", как передает Gazeta.

По словам балерины, произошла подстава игрока, которому очень многие люди завидуют. Волочкова отметила, что Дзюба никого не изнасиловал, не побил, не сделал ничего недостойного, мастурбировал в своей постели, а не на футбольном поле, и это не должно никого касаться.

"У меня таких видео - до фига и больше! Я хочу призвать к совести Черчесова. Вместо того, чтобы защитить Дзюбу, он его предал!" - сказала Волочкова.

Напомним, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов после инцидента отозвал игрока из состава национальной команды.

Ранее "Страна" сообщала, что культовый порноактер пригласил футболиста Дзюбу сниматься в фильмах для взрослых.