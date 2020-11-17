Президент США Дональд Трамп под занавес своей первой каденции собирался нанести ракетный удар по ядерным объектам Ирана, но его ближайшим советникам удалось убедить президента в нецелесообразности такого шага.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на четыре информированных источника.

Трамп спросил у советников на встрече в Овальном кабинете в минувший четверг, 12 ноября, "есть ли у него варианты мер против главного ядерного объекта Ирана в ближайшие недели".

Встреча, на которой присутствовали вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности министра обороны Кристофер Миллер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли, состоялась на следующий день после того, как инспекторы МАГАТЭ сообщили о том, что запасы урана в Иране в 12 раз превышают разрешенные ядерным соглашением по иранской ядерной программе (США вышли из этого соглашения в 2018 году - Ред.).

Присутствовавшие на встрече предупредили Трампа, что удар по объектам Ирана "может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели его президентства".

По мнению The New York Times, удар "почти наверняка" был бы нацелен на иранский ядерный объект в Натанзе.

Газета пишет, ссылаясь на сообщения источников, что Трамп, "возможно, все еще ищет способы нанести удар по объектам иранцев и их союзников, включая боевиков в Ираке".

Нанесение удара по Ирану "настолько отравит отношения США с Тегераном, что избранному президенту Джо Байдену будет гораздо труднее возродить соглашение по иранскому атому от 2015 года, что он обещал сделать своим избирателям".

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп хочет сократить войска в Афганистане и Ираке до инаугурации Байдена.