Во время своего визита в Турцию госсекретарь США Майк Помпео не смог встретиться с президентом Реджепом Эрдоганом. Переговоры прошли только на уровне МИД.

Однако в Госдепе заявили, что не стоит искать в этом следов какого-то демарша. Встреча Помпео и Эрдогана не состоялась из-за расхождений в расписании.

Об этом передает РИА "Новости".

"Госсекретарь, турецкие официальные лица, в том числе министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, думаю, что и президент Эрдоган хотели бы, чтобы все получилось. В конце концов, это было невозможно, потому что график президента Эрдогана сдвинулся и перестал соответствовать тем параметрам, которые мы с самого начала определили для визита госсекретаря", - заявил он.

По словам представителя Госдепа США, в этом нет "никакого политического послания".

"Это был буквально вопрос планирования с точки зрения государственного секретаря и вопрос планирования с точки зрения президента Эрдогана и его собственных поездок", - добавил он.

Ранее "Страна" сообщала, что в парламент Турции внесли проект указа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

