Сегодня ночью, 17 ноября, американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Трансляцию в прямом эфире провела пресс-служба NASA на своем Youtube-канале.

Видео: NASA

Стыковка прошла в автоматическом режиме, без участия астронавтов. Crew Dragon пристыковался к модулю Harmony американского сегмента МКС.

В состав экипажа миссии Crew-1 входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Это первый рабочий пилотируемый полет Crew Dragon после завершения в 2011 году американской программы Space Shuttle.

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