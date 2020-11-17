Официальное объявление победителя президентской гонки в США все еще не состоялось, но из Белого дома уже звучат определенные сигналы, что администрация может смениться.

Так, в частности, Роберт О'Брайен, советник действующего президента Трампа по вопросам нацбезопасности заявил, что нынешняя администрация обеспечит профессиональную передачу власти Джо Байдену, как только того официально признают победителем президентских выборов.

Об этом передает агентство Reuters

Роберт О'Брайен так же уточнил, что хотя он сам очень надеялся и ждал победы Дональда Трампа, однако признает официальное решение в случае его поражения.

"Если команда Байдена - Харрис будет признана победителями, а пока все выглядит именно так, у нас будет очень профессиональная передача власти от Совета национальной безопасности, в этом нет никаких сомнений", - сказал он выступая на Форуме глобальной безопасности.

О’Брайен также заявил, что он готов работать с новой администрацией во главе с Байденом и его кандидатом на пост вице-президента Камалой Харрис.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп назвал пересчет голосов в Джорджии фальшивым.