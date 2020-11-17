Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил о выходе Беларуси из европейского соглашения по правам человека после введенных санкций на фоне многочисленных протестов.

Об этом сообщает "Белта".

"Мы не видим особого смысла работать полноценно в рамках инициативы "Восточное партнерство". Все эти меры являются лишь ответом на те вызывающие деструктивные шаги, которые предприняли наши европейские партнеры по отношению к Беларуси. Мы приостанавливаем этот диалог до тех пор, пока ЕС не примет решение об изменении политики Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, которые на данном этапе приняли решение заморозить программы сотрудничества с Беларусью", - сказал он.

По его словам, требование Евросоюза прекратить массово нарушать права человека по отношению к активистам руками силовиков - искусственная и политизированная проблема. Поэтому пока что страна выйдет из соглашения до тех пор, пока в ЕС не снимут санкции.

Напомним, Макей заявил, что Минск понижает до экспертного уровень участия в инициативе Евросоюза "Восточное партнерство".

Как сообщала "Страна", президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал навести порядок в Минске и убрать стихийные мемориалы.