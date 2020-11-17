Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил с инспекцией детский игровой центра в городе Курчалой. Увидев на стенах персонажей популярных американских комиксов, он призвал заменить их мусульманскими и национальными чеченскими героями.

Об инспекции и своих замечаниях по оформлению стен здания Кадыров написал в соцсети "ВКонтакте".

В записи чеченский лидер отметил, что "в ходе осмотра комплекса... внёс небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок".

К записи прилагается видеорепортаж об инспекции. На видео Кадыров, осматривая изображения Железного человека, Тора и Капитана Америки, по-чеченски называет их фантазиями.

"У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти герои существуют", - говорит после этого Кадыров.

Затем он добавляет, что вместо изображений западных персонажей стоит поместить фотографии реальных героев.

Как писала "Страна", в конце октября Кадыров назвал президента Франции Макрона вдохновителем терроризма.

Также мы рассказывали, что в США главу Чечни внесли в черный список, обвинив его в нарушении прав человека.