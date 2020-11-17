Высокопоставленный представитель госдепартамента США заявил, что у Америки существуют разногласия с Турцией по многим регионам, включая проблемный Нагорный Карабах. Заявление было сделано по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом сообщает РИА Новости.



"Они (то есть Помпео и Ле Дриан - Ред.) много говорили о Нагорном Карабахе, Кавказе и также подробно о Турции и разных регионах, где у нас есть некоторые обеспокоенности и разногласия с турками. Это разные места по всему региону, от Восточного Средиземноморья до Ливии, Сирии и других мест", - сказал представитель госдепа журналистам.

Брифинг прошел в Стамбуле на фоне визита Помпео в Турцию.

Ранее "Страна" сообщала, что в парламент Турции направлен проект указа Реджепа Тайипа Эрдогана об отправке турецких военных в Азербайджан.

Мы также приводили реакцию Кремля на планы Турции отправить своих военных в проблемный регион.