Бездомная собака из Запорожской области, которую в 2018 году отравили догхантеры, переехала в США и стала моделью для известного журнала Vogue.

Об этом сообщает "Курс".

Так, в 2018 году зоозащитники нашли полумертвое животное со следами отравления в городе Вольнянск Запорожской области. По словам зоозащитницы Инны Поздняковой, спасти животное удалось чудом. Активисты излечили и выходили собаку, после чего смогли найти ей хозяйку на другом полушарии - в Нью-Йорке. Все благодаря активности американских зоозащитников, которые заметили публикацию и животном в соцсетях.

Для переправки ей сделали паспорт и посадили на самолет, а уже в аэропорту бывшую дворнягу встречала новая хозяйка, проживающая в элитном районе Манхэттен. Теперь девочке дали имя Джия и она снимается для модного журнала Vogue. В частности, Джия приняла участие в фотосессии моделей с бродячими собаками, взятыми из приюта.

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