Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, сам на днях заразившийся коронавирусом, спрогнозировал возможные катастрофические последствия отмены противоэпидемических мер. По его мнению, в этом случае суточная заболеваемость возрастет до 30 тысяч человек и произойдет коллапс медицинской системы.

Об этом глава МОЗ сказал в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если отменить все противоэпидемические мероприятия, а я так понимаю, что иногда прямо так настроены, то мы увидим рост до 20, 25, 30 тысяч больных. Затем получим очень быстро заполненность 100% коек в наших больницах и коллапс медицинской системы. Ни одна страна мира еще не придумала другого способа сдерживания развития эпидемии, чем введение противоэпидемических мероприятий. Подчеркиваю, ни одна страна мира. Вирус передается от одного человека к другому. И очень важно именно прервать эту цепь передачи болезни", - считает Степанов.

Он добавил, что европейские страны вводят жесткий карантин, причем надолго - на три недели и дольше.

Что касается европейских стран, то Франция, например, готовится жить в условиях карантина до лета 2021 года.

Между тем Степанов в интервью другому телеканалу прогнозировал спад эпидемии: дескать, по расчетам эпидемиологов, через две недели в Украине снизится суточный прирост инфицированных коронавирусом на 20%.