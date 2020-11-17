Жители некоторых регионов Украины начали делиться фото и видео обильных снегопадов, несмотря на то, что на календаре только середина ноября.

Соответствующие кадры появились в Facebook и Instagram.

Так, жители Кривого рога делятся видео частных и жилых районов, присыпанных тонким слоем снега. Если бы не падающие снежинки, можно было бы принять белые тона за иней. Снег покрывает растения, которые еще даже не успели сбросить все листья, поэтому и, учитывая рекордно теплую осень в этом году, снег заслуженно называют ранним.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра КомиссароваМакарова (@yarliyangel2208)

Также в первым снегом поздравили представители Сумского гидрометцентра, передав привет из города Ямполь. Там, по сравнению с расположенным южнее Кривым Рогом, снега выпало несколько сантиметров, да так, что их вес прижал к земле кусты и спрятал растительность. На фото с покрытыми снегом ягодами можно особенно рассмотреть контраст погодных условий.

В свою очередь, Харьковский региональный гидрометцентр опубликовал сказочные фотографии, в которых явно поучаствовала рука мастера. Снимки в парках на фоне еще не замерзшего разноцветного озера и уже по-новогоднему мигающих огней передают сказочную атмосферу, а снимки дорог в глуши показывают масштабы первых снегопадов в этом году.

Напомним, 17 ноября в столице ожидается первый снег. По данным трех погодных ресурсов Gismeteo, Sinoptik и Укргидрометцентра, вероятность осадков стопроцентная, а это значит, что жители Киева смогут не только насладиться белоснежной погодой и немного поиграть в снежки, но и вполне вероятно столкнутся с заторами на дорогах.

Как сообщала "Страна", государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о неблагоприятных погодных условиях и гололедах, которые вызваны снижением температуры воздуха 16 и 17 ноября.