Бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена, который в сентябре уже попадал в больницу с легочной инфекцией, снова госпитализировали. 94-летнего политика увезли под присмотр врачей в городе Тур, что на западе страны.

Об этом сообщает газета La Nouvelle République.

Как пишет издание, экс-президента в клинику увезла скорая помощь еще вечером 15 ноября из его резиденции в городе Отон (департамент Луар и Шер).

По данным газеты, бывший глава государства находится в больнице Трусо. Сотрудники медучреждения не захотели давать комментарий прессе и называть диагноз старожила политики.

Как писала "Страна", весной 94-летнего д'Эстена обвинили в сексуальном домогательствах.

Мы также рассказывали, что д'Эстен в 1974 году ввел во Франции традицию теледебатов накануне президентских выборов. Первые такие дебаты прошли между ним и Франсуа Миттераном.