ВОЗ рассчитывает, что поставки COVID-вакцин начнутся в первой половине 2021 года.О

Об этом во время брифинга заявила главный научный сотрудник организации Сумия Сваминатан .

"В первой половине года мы планируем ограниченные поставки. Мы сейчас находимся на стадии планирования. Наша задача заключается в том, чтобы люди, которые находятся в категории риска, получили необходимый доступ к вакцине и были защищены. Это наша цель", - сказала Сваминатан.

По ее словам, это касается работников сферы здравоохранения, которые находятся на передовой борьбы с инфекцией.

Также Сваминатан обратила внимание, что ВОЗ на данном этапе настроена оптимистично и работает со всеми потенциальными производителями. В частности, некоторые вакцины-кандидаты подойдут больше в одних условиях, некоторые - в других. Например, одни могут больше подходить для пожилых людей, а другие - требовать определенные условия хранения и транспортировки.

"Поэтому нам нужен портфель вакцин, чтобы у стран был выбор", - резюмировала Сваминатан.

Ранее глава ВОЗ заявил, что вакцина от коронавируса не остановит пандемию.