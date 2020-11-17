Согласно пересчету всемирного рейтинга благосостояния в 2020 года, Украины заняла 92 место из 167. Несмотря на коронавирус, качество жизни улучшилось на четыре пункта, однако все еще остается худшим в Восточной Европе.

Об этом сообщает Legatum Institute.

Всего в рейтинге 167 государств, которые оценивали по уровню безопасности, личной свободы, социального капитала, инвестиционной среды, условий жизни, системы здравоохранения, образования и состоянию экологии.

В связи с продолжающейся войной на Донбассе, безопасность страдает, что также отражается на низкие показатели инвестиционной среды. Кроме того, аналитики показали, что в Украине необходимо поднять уровень медицины и лучше заботиться об окружающей среде.

Как оказалось, не все так плохо обстоит с системой образования, которая недавно потерпела масштабных реформ, с управлением страной и условиями жизни в целом.

На первом месте оказались Дания, Норвегия, Швейцария, Швеция и Финляндия, а на последнем - Южный Судан.

Отмечается, что в этом году показатели благосостояния всех стран упали или стали развиваться медленнее из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне "В" со стабильным прогнозом, поскольку Киев, по мнению экспертов, сможет поддерживать сильные финансовые показатели в период рецессии, обусловленной пандемией коронавируса.

Как сообщала "Страна", Украина находится на 20-й позиции в мире по общему количеству зафиксированных случаев коронавируса.