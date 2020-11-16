Владелец популярной социальной сети Twitter компания TWTR.N Inc назначила одного из самых известных в мире хакеров Питера Затко по прозвищу Мадж (Mudge) главой службы безопасности. Он будет заниматься всем, что касается этой сферы - от технических ошибок до дезинформации.

Об этом сообщает Reuters.

В Компании Затко получил широчайшие полномочия, в том числе рекомендовать изменения в структуре и методах работы.

Как ожидается, Мадж возьмет на себя управление ключевыми функциями безопасности после проверки, которая продлится от 45 до 60 дней.

В эксклюзивном интервью Затко сказал, что он изучит "информационную безопасность, прочность сайта, физическую безопасность, целостность платформы в отношении злоупотреблений и манипулирования, а также программотехнику".

До приглашения в соцсеть Затко курировал безопасность в единороге электронных платежей Stripe. А до этого работал над специальными проектами в Google и занимался выдачей грантов на проекты по кибербезопасности в знаменитом Управлении перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA).

Карьера Затко началась в 1990 годах, когда он одновременно выполнял секретные работы для государственного подрядчика и был одним из лидеров Cult of the Dead Cow - хакерской группы, известной тем, что выпускала инструменты для взлома Windows. Таким образом она пыталась мотивировать Microsoft к повышению безопасности.

Что касается Twitter, то соцсеть сейчас сталкивается с многочисленными проблемами безопасности. Например, в июле группа хакеров получила доступ ко внутренним инструментам, что позволило изменить настройки учетной записи, а затем опубликовать твиты с аккаунтов Джо Байдена, основателя Microsoft Билла Гейтса и владельца Tesla Илона Маска.

Как писала "Страна", этим хакерам было всего по 20 лет.