Президент США Дональд Трамп планирует до инаугурации Джо Байдена, который предварительно победил на выборах, запустить процесс сокращения американского военного контингента в Афганистане и Ираке. Трамп хочет вывести часть войск до 15 января.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, командиры американского войска уже оповещены о намерениях администрации Трампа. Пентагон приказал командирам быть готовыми начать сокращение численности американских военных в Афганистане и Ираке до 2500 человек.

В настоящее время в Афганистане находится около 4500 американских военных, а в Ираке - почти 3 тысячи.

Пентагон и Белый дом пока не ответили на официальные запросы американского телеканала.

Ранее сообщалось, что 13 ноября Китай поздравил Байдена с победой на выборах в США.

Также мы писали, что Трамп по-прежнему считает, что победа Байдена стала возможной за счет фальсификаций.