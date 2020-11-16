Заместитель начальника департамента киберполиции Денис Колесник, который является мужем Ирины Венедиктовой уволился, получил 774 тысячи гривен, а потом устроился обратно на работу.

Об этом сообщается в расследовании Bihus.info.

Как стало известно журналистам, Денис Колесник уволился со службы и восстановился на ней уже через 10 дней.



При этом при увольнении он воспользовался получением разовой финансовой помощи и других выплат на сумму приблизительно в 770 тысяч гривен.

Кроме того, как ранее рассказывали журналисты-расследователи, Денис Колесник в ноябре 2019 года был переведен в Киев и получил звание полковника. Это произошло вскоре после того, как его жена стала нардепом от партии "Слуга народа".

Ранее "Страна" сообщала, что представитель Зеленского в КСУ заявил, что пока что нет оснований для отставки генпрокурора Венедиктовой. Также мы писали, что НАБУ и САП закроет уголовные дела против Венедиктовой, Кононенко и Насалика.