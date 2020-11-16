В городе Сокаль Львовской области полиция поймала пьяного подростка без прав, который спровоцировал несколько аварий и пытался сбежать с места происшествия. Правоохранители составили на него шесть протоколов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области в Facebook.

"15 ноября, около 16.00, на улице Тартаковская в городе Сокаль водитель автомобиля "Тойота Ленд Крузер" въехал в металлическое ограждение, после чего совершил столкновение с автомобилем "Ауди". Двигаясь дальше, на улице Шептицкого он совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген", но и после этого не остановился и продолжил движение. К счастью, во время столкновений никто не пострадал", - указано в сообщении.

На требование полиции остановиться парень только прибавил скорости, после чего правоохранителям пришлось начать преследование. Водителем оказался 17-летний житель города Червоноград, который оказался в состоянии алкогольного опьянения.

По итогу на парня составили шесть протоколов, среди которых: повреждение автомобильных дорог (ч.1 ст.139), вождения в нетрезвом виде (ст.130), нарушение ПДД, что привело к аварии (ст.124), невыполнение требования полиции остановиться (ст.122-2), управление авто без прав (ч.2. ст.126), а также побег с места ДТП (ст.122-4).

Парню придется заплатить более 630 тысяч гривен отбыть на общественных работах до 40 часов или просидеть в СИЗО 15 суток.

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