Социальная сеть Facebook удалила страницу депутата парламента Польши Януша Корвина-Микке. 77-летний политик является главой ультраправой партии "Конфедерация", которая прошла в Сейм на прошлогодних выборах.

Об этом сообщает польское издание Rzeczpospolita.

На страницу Корвина-Микке были подписаны около 780 000 пользователей, и он был самым популярным польским политиком в Facebook.

По числу читателей он опережал президента Анджея Дуду с 755 000 подписчиками и одного из лидеров президентских выборов 2020 года Шимона Головню, у которого около 700 000 читателей. У него также было больше поклонников, чем у страницы "Конфедерации" (450 000).

Корвин-Микке написал в Twitter (где его аккаунт работает без сбоев), что его страница заблокирована "по совершенно непонятным причинам фашистами и большевиками".

Ранее отдельные записи Корвина-Микке регулярно блокировались администрацией Facebook за нарушение правил сообщества.

Член "Конфедерации" Конрад Беркович написал в том же Facebook, что администрация соцсети полностью удалила аккаунт его соратника на неустановленный срок, и что во имя свободы слова необходимо его восстановить.

Корвин-Микке в 2014-2019 годах был депутатом Европарламента от Польши. Он известен своей пророссийской позицией. В частности, он поддержал аннексию Крыма Россией и заявлял, что в Польше готовили снайперов, которые расстреливали людей на Майдане. Он также называл врагом Польши Украину, а не Россию, как принято считать среди польских политиков.

В конце 2015 году он прилетал в Крым через Москву. В связи с этим Генпрокуратура Украины открыла на него производство.

Как писала "Страна", недавно Facebook решил удалять публикации, в которых отрицается Холокост.

Также мы сообщали о блокировке соцсетью групп особенно рьяных сторонников Дональда Трампа.