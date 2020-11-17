Местные выборы: финалы без "слуг"

Вчера в Украине был подведен итог "первого раунда" вторых туров выборов мэра. Помимо очередного снижения явки (которая прогнозировалась, так как часть избирателей осталась без своего выбора и не видела для себя альтернативы среди "финалистов"), этот раунд запомнился еще одной тенденцией: практически полным отсутствием представителей правящей партии среди участников выборов.

"Слуги народа" могут много говорить о том, что выиграли выборы, набрав наибольший процент среди всех партий. Однако вот конкретный факт: в воскресенье проходил второй тур в пяти областных центрах и двух районных, и только в одном районном центре (Украинка) за мэрское кресло боролся представитель их партии. Да и тот проиграл.

Через пять дней предстоят битвы еще в пяти облцентрах и одном районном – там представительство "Слуги народа" будет чуть лучше (три кандидата – в двух облцентрах и Кривом Роге), но во всех трех случаях фаворитами являются не они. В такой ситуации не только не стоит говорить о победе, но даже сам термин "правящая партия" выглядит сомнительно.

Все мы помним, что год назад Владимир Зеленский пытался показать себя не таким, как предшественники, – то есть не входить в договорняки с местными элитами, а бороться с ними. Сегодня мы видим результат этой борьбы: представители местных партий присутствуют почти во всех финальных парах (а в Херсоне и Днепре только они и участвуют во втором туре), а "слуг", как видим, там почти нет.

И теперь Зеленский уже не пытается показать, что он "другой". Наоборот, самый скандальный второй тур – в Одессе – показал, что центральная власть идет на очевидные "договорняки", причем с самыми одиозными персонажами из местной власти. Заклейменный за коррупцию и российский паспорт Геннадий Труханов вдруг оказался любимцем не только "слуг", но их предшественников во власти из партии Петра Порошенко, а для победы над представителем "Оппозиционной платформы" Николаем Скориком ему из Киева передали админресурс в виде областной администрации и облуправления СБУ, которая кошмарила местных политиков, которые поддержали Скорика.

Впрочем, не факт, что от такого "договорняка" центральная власть что-то выиграет. Труханов, как и другие мэры, уже убедился, что она слаба, а со слабым центром считаться не обязательно. И потому он, не исключено, будет считаться с теми, кто имеет в городе реальный вес. То есть – с недавними конкурентами.

Война за карантин: Кабмин VS Рада

Украинцы оказались в заложниках карантинных войн

Пока регионы продолжают жить выборами, в столице о них уже почти забыли. И потому двумя ключевыми темами вчерашнего дня в парламенте были новая прическа Юлии Тимошенко и итоги карантина выходного дня.

Причем одобрение вызвала только первая.

Что касается карантинного уикенда, то он, как и в конце прошлой недели, вызвал ожесточенные споры. Причем линия раскола фактически пролегла между ветвями власти: законодательная (в смысле Верховная Рада) выступила против КВД, в то время как исполнительная его поддержала.

Карантин выходного дня поддержал лично президент. Не без оговорок, но назвал решение правительства правильным. Точно так же поступил и мэр Киева: после того, как выборы закончились, Виталий Кличко снова превратился в сторонника жестких карантинных мер, а потому пообещал, что столица и дальше будет выполнять решение правительства.

И теперь следует ожидать противостояния между ветвями власти. С одной стороны, депутаты сегодня явно настроены проголосовать за решение отменить КВД. С другой, правительство получило поддержку президента и двух самых больших городов (Харьков в этот раз не воюет с Кабмином – то ли из-за отсутствия Геннадия Кернеса, то ли из-за большого количества больных) – и легко свои позиции не уступит.

С большой вероятностью выиграет правительство. Если Рада примет постановление, которым что-то порекомендует Кабмину, то министры могут эту рекомендацию, мягко говоря, проигнорировать (и, скорее всего, так и сделают). А для того, чтобы провести через парламент запрет, нужно принимать новый закон в двух чтениях – для чего нужно время и финальная подпись президента.

Так что, как минимум, в ближайшие две недели отмены карантина выходного дня ждать не стоит.

Украина готовится жить без МВФ

Тем временем правительству предстоит решать другой, не менее важный вопрос – о финансировании бюджета в отсутствие средств от МВФ. Вчера член правления Нацбанка Василий Горбаль сообщил, что в НБУ уже прорабатывают план действий на случай отсутствия траншей Международного валютного фонда, и очевидно, что в ближайшее полугодие именно этот план и будет основным.

На деньги фонда в условиях, когда зависла ситуация с электронным декларированием, рассчитывать не приходится. Но, будем откровенны, и до всего этого конституционного кризиса МВФ отнюдь не спешил переводить валюту в Украину, поскольку требования фонда продолжают расти, и наши власти просто не успевают все их реализовывать.

А иногда и не очень хотят это делать. Фактически еще правительство Владимира Гройсмана начало тормозить выполнение фондовской программы, понимая, что в отсутствие этого дамоклового меча у него есть куда больше возможностей для принятия нужных решений.

И у нынешнего правительства Зеленского настроения примерно те же. Просто они не могут поступить с МВФ по примеру Голобородько из "Слуги народа" (сериала, не фракции), а потому много рассказывают о необходимости сотрудничества и мало для этого делают.

Проблема только в том, что правительство, понимая губительность отношений с МВФ, не могут (в силу политического курса) поставить на нем крест и начать работу по восстановлению экономики. Ведь для этого нужно не только иметь смелость послать фонд в ж…у, но и найти альтернативу. А их сейчас всего две – Россия или Китай.

Почему в Киеве радуются победе молдавского "соросенка"?

Вчера у украинской власти был маленький праздник: и президент, и правительство бурно радовались из-за того, что на президентских выборах в соседней Молдавии победила представительница прозападного лагеря Майя Санду.

Объяснялась эта радость тем, что нынешний президент Игорь Додон как-то назвал Крым "российским", после чего с ним украинские лидеры встречаться не могут. А поскольку Санду считает Крым украинским, то с ней они обязательно встретятся.

Также было много прогнозов о том, что теперь-то Молдова точно пойдет "прочь от Москвы" и стает верным союзником Киева, а то и попытается покончить с непризнанной Приднестровской республикой, которая ориентируется на Россию.

Впрочем, эти прогнозы могут и не реализоваться, учитывая, что до недавнего времени Молдовой также правили прозападные силы. Но основной упор они делали не на противостоянии с Кремлем, а на куда более приземленных вещах - коррупционных схемах.

Поэтому не станет большой неожиданностью, если вдруг победа Санду обернется возвращением в большую молдавскую политику изгнанного в прошлом году из нее олигарха Плахотнюка, у которого есть очень большой опыт управления "проевропейскими" правительствами в Кишеневе.

Зачем Польша и Венгрия заблокировали экономический план ЕС

Польша и Венгрия выступили против плана Евросоюза

А вот на самом Западе прозападная политика далеко не везде пользуется популярностью. В Евросоюзе обнаружились сразу два государства-диссидента, не желающих играть по прописанным им правилам, – Польша и Венгрия.

Вчера представители Варшавы и Будапешта проголосовали против экономического плана ЕС на ближайшие годы, предусматривающего вливания в экономику стран союза на 1,8 трлн евро.

Конечно, ни венгры, ни поляки вовсе не против того, чтобы в их экономику влили деньги. С 2004 года в них ЕС вкладывал немало денег. Однако в этот раз Варшава и Будапешт понимают, что 1,8 триллиона вольются куда угодно, только не в их экономику.

Проблема в том, что предварительное решение по экономическому плану включает в себя пункт о необходимости выполнения европейских критериев верховенства права, которому законодательство Венгрии и Польши не соответствует. Для принятия этого решения достаточно было 2/3 голосов, и мнение Варшавы с Будапештом проигнорировали. А вот для принятия плана нужно единогласное решение всех стран ЕС – но два голоса оказались против. Да и, собственно, зачем им быть "за", если принимается решение, по которому все остальные страны Евросоюза будут финансировать фактически в ущерб этим двум.

Конечно, можно было бы "европеизировать" Конституцию, но нынешние власти Венгрии и Польши зашли уже слишком далеко в своем "особом курсе", чтобы пойти на попятную без потери репутации. Правда, теперь и Орбану, и Качиньскому будет сложнее, поскольку за их спиной уже не окажется Трампа. Но пути назад у них все равно нет.