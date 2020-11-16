Президент Армянской Республики Армен Саркисян, недавно обратившийся к нации с речью о ситуации в стране, принял важные кадровые решения. Он уволил министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна, а также командующего войсками полиции Гургена Даллакяна.

Соответствующие указы №298 и 299 от 16 ноября обнародованы на сайте президента.

"Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, освободить министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с должности", - говорится в указе, касающемся главы внешнеполитического ведомства.

"Освободить Гургена Даллакяна от должности командующего войсками полиции, заместителя начальника полиции" - сказано во втором документе.

Кроме того, еще одним указом президент назначил вместо Даллакяна Айка Бабаяна.

Между тем премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует сменить состав правительства.

Ранее "Страна" писала, что Азербайджан дал отсрочку Армении на вывод войск из Кельбаджара.